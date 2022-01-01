400 ألف دولار لأندية غزة الشهر المقبل

غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة، عن تقديم منحة المجلس الاعلى للمحافظات الجنوبية للموسم الجديد التي تبلغ قيمتها 400 ألف دولار أمريكي ستوزع قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح هنية أن مبلغ 100 ألف دولار ستخصص لألعاب كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة وتنس الطاولة، فيما خصص مبلغ 300 ألف دولار لأندية كرة القدم بمختلف الدرجات.

وقال هنية إن أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم ستحصل مبلغ 10 آلاف دولار، بينما ستحصل أندية الدرجة الأولى على 7 آلاف دولار لكل نادِ، فيما ستحصل أندية الدرجة الثانية على مبلغ 4 آلاف دولار، أما أندية الدرجة الثالثة ستحدد قيمتها مع قرب انطلاق المسابقة في نوفمبر المقبل.

ووجه عبد السلام هنية التحية للأسرة الرياضية، مع قرب انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، في التاسع من سبتمبر المقبل.

وأكد هنية أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة في غزة، ملتزم بتوفير الحد الأدنى من الإسناد المالي والدعم لكل الأندية بمنظور وطني، مشدداً على أن المجلس سيبقى مسانداً لاستمرار النشاط الرياضي، وتقديم المكافآت والدعم المادي والمعنوي للاتحادات، والوقوف إلى جانب الرياضيين في الظروف كافة، للمحافظة على استقرار المنظومة الرياضية.

وأشار هنية إلى أن توزيع المخصصات المالية على الاندية سيكون في نهاية الشهر المقبل.