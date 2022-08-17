  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: إغلاق الاحتلال مؤسسات حقوقية وأهلية جريمة جديدة بحق شعبنا ومؤسساته

الخميس 18 أغسطس 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: إغلاق الاحتلال مؤسسات حقوقية وأهلية جريمة جديدة بحق شعبنا ومؤسساته



رام الله / سما /

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن هذا القرار الإسرائيلي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية، مؤكدة رفضها لما جرى من اقتحام  واستيلاء على محتويات هذه المؤسسات.

وأضافت أن هذا العمل المدان، يندرج في إطار العدوان المفتوح على شعبنا الفلسطيني، بهدف كسر إرادة شعبنا ومنع هذه المؤسسات الوطنية من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال.

وأكدت "فتح" أنه لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، مشددة على ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.

#فتح

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يصنف 3 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"

لأول مرة..الصين توجه "رسالة حادة" لإسرائيل

وزير العمل: وضعنا آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل

ألمانيا تستدعى ممثل فلسطين بعد تصريحات الرئيس عباس عن "الهولوكوست"

صور: الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

بالصور.. خطوبة ولي العهد الأردني .. فمن هي خطيبته ؟

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن سبب استقالته المفاجئة

الأخبار الرئيسية

غانتس : "نحن بحاجة للعلاقات مع الفلسطينيين ولا توجد صداقة مع ابو مازن وطالبته بسحب تصريحاته وفعل"

5685844444-1660770199

جيش الاحتلال الاسرائيلي : غزة مغطاة بالطائرات تجمع معلومات على مدار الساعة

هآرتس: هذا ما تدرسه حكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة بخصوص تصاريح العمال لأهالي غزة

قوات الاحتلال تقتحم عدة مؤسسات في رام الله وتغلق مقر اتحاد لجان المرأة وتصادر محتوياته

photo_2022-08-17_23-24-58

شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الاتصالات الفلسطينية