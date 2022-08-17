غانتس : "نحن بحاجة للعلاقات مع الفلسطينيين ولا توجد صداقة مع ابو مازن وطالبته بسحب تصريحاته وفعل"

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إن لقاءاته مع الرئيس محمود عباس كانت "ضرورية بسبب التنسيق الأمني ​​المستمر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وتابع إن"كلام عباس كاذب". طالبته بسحبها وكان من الجيد أن يفعل" في أعقاب تصريحات الأخير التي تتهم إسرائيل بارتكاب "50 محرقة".

وافاد غانتس "أسمع انتقادات للقاءاتي ومحادثات المؤسسة الأمنية مع قيادة السلطة الفلسطينية، سأستمر في فعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الاستقرار الأمني ​، وضمان حرية عمل دولة إسرائيل، وقبل كل شيء حماية الحياة البشرية" لافتا إلى أنه أجرى لقاءات مع الرئيس عباس، لكنه لا توجد صداقة شخصية بينهما.

وحث غانتس خصومه على "عدم لعب السياسة بأمن إسرائيل".

وأضاف: "سأفعل ما هو مناسب إلى إسرائيل، أنا لست مسؤولاً عن تغريدة بل مسؤول عن الواقع، وإذا احتجنا إلى الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة ومن أجل مواصلة الحوار مع المسؤولين الفلسطينيين، إن ذلك بالنهاية يصب في مصلحة الجانبين." على حد تعبيره

وتابع: "أقول لكم إننا نعيش في الشرق الأوسط، ويتوجب عليّ إرسال الجنود للمعركة وعندها يلزمني القيام بكل ما هو ممكن لضمان عدم حدوث هذه المعركة، يجب أن نحافظ على استقرارنا الأمني وعلى التنسيق الأمني، وهذا لا نقوم به مع القديسة ماما تيرزا؛ نقوم بذلك مع من يتواجد في الميدان".

وذكر أن "إسرائيل باقية هنا كما أن الفلسطينيين باقون، ويتوجب المحافظة على علاقات معهم".

وقال: "كانت لي لقاءات مع أبو مازن، لقاء في بيتي ولقاء في بيته وآخر في مكتبه في رام الله، ولا نتحدث هنا عن علاقة شخصية".

وأضاف "ليس هناك خطط للقاءات في الفترة القريبة ولا حاجة للعودة للقاء في رأس العين من جديد وفي حال وجود حاجة أمنية إسرائيلية فسأفعل ذلك مجددًا".

وحول المواجهات التي اندلعت الليلة الماضية في مدينة نابلس ، ذكر غانتس: "بحسب الترتيبات والاتفاقيات ، نحن ندخل قبر يوسف، حدث تبادل إطلاق نار على افراد الجيش، وللأسف انتهى الأمر أيضًا بوقوع قتلى في الجانب الفلسطيني"، بحسب وصفه.

