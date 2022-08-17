  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اغلاق باب المشاركة في مسابقة الأطفال "أنا الرسام 3" لرسم القصص القصيرة

الخميس 18 أغسطس 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أغلقت جمعية عطاء فلسطين الخيرية المشاركة في مسابقة «أنا الرسام 3» لرسم القصص القصيرة التي أطلقتها شهر نيسان الماضي واستهدفت الأطفال من سن 10 إلى 15 عاما من كافة المحافظات الفلسطينية، وتُنفذ المسابقة للسنة الثالثة على التوالي ضمن المشروع السنوي "أنا المبدع" للمسابقات الثقافية.


وأوضحت السيدة رجاء أبو غزالة مؤسس ومدير عام عطاء فلسطين, يعتبر مشروع "أنا المبدع" الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي الذي يقوم به الاطفال بكتابة ورسم القصص لأقرانهم الاطفال, ويصدر عنه كتاب كقصة مصورة للأطفال تعمم على مكتبات الأطفال في قرى الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزه.


وقالت، منذ اللحظات الأولى للإعلان عن المسابقة شهدنا تفاعلًا واهتمامًا لافتين من المدارس والمراكز الثقافية لمشاركة أطفالهم في المسابقة.

وأضافت، بلغت عدد المشاركات الصحيحة والمستوفية للشروط 238 مشاركة من كافة المحافظات الفلسطينية، وشملت رسم القصص الفائزة في المسابقة الأولى لكتابة القصص القصيرة وهي:

قصة "الفصول الأربعة" وبلغت مشاركاتها 103 مشاركة، وقصة "أيامٌ عصيبةٌ" بلغت 44 مشاركة، وتليها قصة "القاتل المأجور" بـ 42 مشاركة، وقصة "الارادة الحرة" بـ 26 مشاركة، و22 مشاركة لقصة "أنا وأمي". واستقبلت الجمعية الرسومات وبيانات المشاركين إلكترونيا من خلال رابط الموقع الإلكتروني.


ونوهت، إلى أن لجنة التحكيم تتكون من أ. بشار الحروب، أ. فايز السرساوي، أ. محمد صالح . وأن الجوائز المالية للمراكز الخمسة الأولى تتراوح بين 800-400 دولار, بالإضافة لنشر وطباعة القصص الفائزة في كتاب كقصة مصورة للأطفال، ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية في منتصف تشرين الأول-أكتوبر.


وتتقدم جمعية عطاء فلسطين بالشكر لجميع الرسامين الصغار على مشاركتهم في المسابقة وتتمني لهم التوفيق جميعاً.

#جمعية عطاء فلسطين الخيرية

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يصنف 3 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"

لأول مرة..الصين توجه "رسالة حادة" لإسرائيل

وزير العمل: وضعنا آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل

ألمانيا تستدعى ممثل فلسطين بعد تصريحات الرئيس عباس عن "الهولوكوست"

صور: الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

بالصور.. خطوبة ولي العهد الأردني .. فمن هي خطيبته ؟

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن سبب استقالته المفاجئة

الأخبار الرئيسية

غانتس : "نحن بحاجة للعلاقات مع الفلسطينيين ولا توجد صداقة مع ابو مازن وطالبته بسحب تصريحاته وفعل"

5685844444-1660770199

جيش الاحتلال الاسرائيلي : غزة مغطاة بالطائرات تجمع معلومات على مدار الساعة

هآرتس: هذا ما تدرسه حكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة بخصوص تصاريح العمال لأهالي غزة

قوات الاحتلال تقتحم عدة مؤسسات في رام الله وتغلق مقر اتحاد لجان المرأة وتصادر محتوياته

photo_2022-08-17_23-24-58

شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الاتصالات الفلسطينية