اغلاق باب المشاركة في مسابقة الأطفال "أنا الرسام 3" لرسم القصص القصيرة

غزة / سما /

أغلقت جمعية عطاء فلسطين الخيرية المشاركة في مسابقة «أنا الرسام 3» لرسم القصص القصيرة التي أطلقتها شهر نيسان الماضي واستهدفت الأطفال من سن 10 إلى 15 عاما من كافة المحافظات الفلسطينية، وتُنفذ المسابقة للسنة الثالثة على التوالي ضمن المشروع السنوي "أنا المبدع" للمسابقات الثقافية.



وأوضحت السيدة رجاء أبو غزالة مؤسس ومدير عام عطاء فلسطين, يعتبر مشروع "أنا المبدع" الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي الذي يقوم به الاطفال بكتابة ورسم القصص لأقرانهم الاطفال, ويصدر عنه كتاب كقصة مصورة للأطفال تعمم على مكتبات الأطفال في قرى الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزه.



وقالت، منذ اللحظات الأولى للإعلان عن المسابقة شهدنا تفاعلًا واهتمامًا لافتين من المدارس والمراكز الثقافية لمشاركة أطفالهم في المسابقة.

وأضافت، بلغت عدد المشاركات الصحيحة والمستوفية للشروط 238 مشاركة من كافة المحافظات الفلسطينية، وشملت رسم القصص الفائزة في المسابقة الأولى لكتابة القصص القصيرة وهي:

قصة "الفصول الأربعة" وبلغت مشاركاتها 103 مشاركة، وقصة "أيامٌ عصيبةٌ" بلغت 44 مشاركة، وتليها قصة "القاتل المأجور" بـ 42 مشاركة، وقصة "الارادة الحرة" بـ 26 مشاركة، و22 مشاركة لقصة "أنا وأمي". واستقبلت الجمعية الرسومات وبيانات المشاركين إلكترونيا من خلال رابط الموقع الإلكتروني.



ونوهت، إلى أن لجنة التحكيم تتكون من أ. بشار الحروب، أ. فايز السرساوي، أ. محمد صالح . وأن الجوائز المالية للمراكز الخمسة الأولى تتراوح بين 800-400 دولار, بالإضافة لنشر وطباعة القصص الفائزة في كتاب كقصة مصورة للأطفال، ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية في منتصف تشرين الأول-أكتوبر.



وتتقدم جمعية عطاء فلسطين بالشكر لجميع الرسامين الصغار على مشاركتهم في المسابقة وتتمني لهم التوفيق جميعاً.