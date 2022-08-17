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ليفربول يتحرك لخطف نجم ميلان قبل انتهاء الميركاتو

الخميس 18 أغسطس 2022 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يتحرك لخطف نجم ميلان قبل انتهاء الميركاتو



وكالات / سما /

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” نقلاً عن صحيفة “الدايلي ميرور” أن إدارة ليفربول الإنجليزي ترغب في التعاقد مع الجزائري المميز إسماعيل بن ناصر نجم خط وسط ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعاني ليفربول من ضعفٍ واضح في خط وسط الريدز بعد تعادله في أول لقائين في مسابقة الدوري الإنجليزي، خاصةً بعد إصابة الإسباني تياجو ألكانتارا.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ليفربول قد عاد للاهتمام مجدداً بضم إسماعيل بن ناصر نجم ميلان خاصةً بعد ظهور تقارير صحفية تفيد بأنه قد رفض تمديد عقده الحالي مع الروسونيري.

وأوضحت الشبكة أن ميلان بدوره لا يرغب في التفريط بنجمه الجزائري وسيحاول معه مجدداً على أمل تمديد عقده والوصول لحل وسط يرضي بن ناصر الذي يرغب في تحسين راتبه.

الجدير بالذكر أن عقد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر صاحب 24 عاماً سينتهي مع فريقه الحالي ميلان صيف 2024، وشارك مع الروسونيري بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 40 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

#ليفربول #ميلان #الميركاتو #إسماعيل بن ناصر

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