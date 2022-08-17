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نادٍ إنجليزي جديد ينضم لسباق التعاقد مع كاسيميرو

الخميس 18 أغسطس 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادٍ إنجليزي جديد ينضم لسباق التعاقد مع كاسيميرو



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي قد دخل في السباق على التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم كاسيميرو ابن 30 عاماً بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف وسط اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضمه.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد قد تفكر في الأمر خاصةً وأن المرينجي يمتلك سبعة لاعبين في مركز كاسيميرو، حيث يمكن تعويضه ولكن النادي لن يعوض المبلغ الذي سيأتي جراء بيعه في هذا الصيف.

وأشار موقع “90 Min” إلى أن تشيلسي سيبدأ في التفاوض مع ريال مدريد في القريب العاجل أملاً في التعاقد مع كاسيميرو قبل انتهاء الميركاتو الحالي.

ويعتبر حتى الآن مانشستر يونايتد هو المرشح الأول للتعاقد مع كاسيميرو، ولكن تشيلسي لن يكون بالخصم السهل.

وأكمل الموقع أن ريال مدريد لن يفكر في بيع اللاعب إلا بمبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو.

#كاسيميرو #تشيلسي #مانشستر يونايتد #ريال مدريد

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