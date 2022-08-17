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أتلتيكو مدريد يغلق الباب في وجه مانشستر يونايتد

الخميس 18 أغسطس 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يغلق الباب في وجه مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

حدد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني موقفه من بيع لاعبه البرتغالي جواو فيليكس في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما ارتبط اللاعب بالتواجد في مدار الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في الساعات الماضية أن مانشستر يونايتد يسعى لترميم صفوف المدرب إريك تين هاج من خلال التعاقد مع جواو فيليكس، والبرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد.

وأغلق الأتليتي الباب في وجه الشياطين الحمر، معرباً عن رغبته في استمرار اللاعب داخل كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني في الموسم الجاري، حسبما أفاد الصحفي فابريزيو رومانو، مساء الأربعاء.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن أتلتيكو مدريد لا ينوي بيع فيليكس هذا الصيف لأي طرف، وفي نفس الوقت لن يقبل بأقل من 50 مليون يورو مقابل التخلي عن توقيع ماتيوس كونيا، الذي ارتبط بالتواجد في مدار اليونايتد في الوقت ذاته.

ويرفض ريال مدريد هو الآخر الموافقة على رحيل كاسيميرو لليونايتد، إلا حال قدوم النادي الإنجليزي بعرض تصل قيمته إلى 70 مليون يورو، للحصول على بطاقة لاعب بورتو السابق.

#أتلتيكو مدريد #مانشستر يونايتد #ريال مدريد #جواو فيليكس #دييجو سيميوني

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