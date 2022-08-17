بيرناردو سيلفا يفشي سره ويُغضب برشلونة!

وكالات / سما /

أفشى البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سره وأغضب برشلونة الإسباني وجماهيره، في ظل رغبة البارسا الملحة في الحصول على توقيعه في الصيف الجاري.

وذكت شبكة لا بورتيرا التلفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، أن بيرناردو سيلفا تحدث مع زملائه في مانشستر سيتي وأخبرهم أنه سيستمر في النادي بالموسم الجاري، ولن يحمل حقائبه ويغادر ملعب الاتحاد.

وارتبط برشلونة منذ عدة أسابيع بالسعي بكل قوة للحصول على توقيع بيرناردو، الذي يراه النادي الكتالوني القطعة الناقصة في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز في الفترة القادمة.

وأفادت الشبكة التلفزيونية بأن وكيل اللاعب، البرتغالي خورخي مينديز، سيتواصل مع إدارة النادي الإنجليزي لكي ينقل لهم قرار اللاعب بالاستمرار في النادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما فتح السيتي باب الرحيل أمام بيرناردو، مشترطاً على برشلونة دفع 100 مليون يورو قبل غلق السوق الصيفي في نهاية أغسطس الجاري، لكن يبدو أن النادي الكتالوني لن يتمكن من دفع المبلغ المطلوب في ظل الوضع المالي الراهن.