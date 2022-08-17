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زيارة محتملة للرئيس الألماني لإسرائيل لمصالحة عائلات قتلى عملية ميونيخ

الخميس 18 أغسطس 2022 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة محتملة للرئيس الألماني لإسرائيل لمصالحة عائلات قتلى عملية ميونيخ



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون إن الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، يدرس زيارة إسرائيل في الأيام القريبة المقبلة، من أجل محاولة إجراء مصالحة مع عائلات الرياضيين الإسرائيليين الذين قُتلوا في عملية ميونيخ وتعتزم مقاطعة مراسم ألمانية في الذكرى السنوية الخمسين لهذه العملية.

وتخطط الحكومة الألمانية لإقامة المراسم في ميونيخ، الشهر المقبل. وتتوقع إسرائيل أن يعلن شتاينماير عن تحمل ألمانيا مسؤولية عن إخفاقاتها التي ساهمت في مقتل الرياضيين الإسرائيليين، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

وتهدد عائلات الرياضيين بمقاطعة المراسم في ميونيخ على خلفية خلافات بينها وبين الحكومة الألمانية بشأن تعويضات لهم تدفعها الأخيرة. ويتمثل الخلاف باستعداد الحكومة الألمانية دفع تعويضات بمبلغ 5.5 مليون يورو، إضافة إلى 4.5 مليون يورو دفعتها ألمانيا لهذه العائلات في الماضي. وتطالب العائلات بتعويض يصل إلى حوالي 90 مليون يورو.

ويعتزم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، زيارة ألمانيا، الشهر المقبل، لكنه لم يؤكد مشاركته في المراسم في حال مقاطعتها من جانب عائلات الريضاضيين.

وتتهم عائلات الرياضيين الحكومة الإسرائيلية، طوال السنوات الماضية، بأنها لم تحرك ساكنا من أجل مساعدتها وفضلت تنمية مصالحها الاقتصادية والأمنية والسياسية مع ألمانيا.

ويذكر أن فدائيين فلسطينيين احتجزوا 9 رياضيين إسرائيليين بعد أن قتلوا رياضييْن آخرين في المدينة الأولمبية في ميونيخ، وطالبوا بالإفراج عن 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك. وبعد ذلك نصبت قوات ألمانية كمينا للفدائيين والرهائن الإسرائيليين في مطار عسكري ألماني، وأطلق قناصة ألمان النار ما أدى إلى مقتل الرهائن التسعة واستشهاد خمسة فدائيين، وألقي القبض على ثلاثة فدائيين آخرين.

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