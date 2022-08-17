كهرباء غزة تكشف تفاصيل جديدة عن المشروع الجديد لتركيب العدادات الذكية

غزة/ سما /

قال محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الخميس، إن مشروع تركيب العدادات الذكية الذي أقدمت عليه الشركة، في مراحله الأولى التجريبية وليس مطبق في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكد ثابت في تصريحات إذاعية، أن خدمة الـ2 أمبير يتم تفعيلها عند انقطاع الكهرباء، بهدف التخفيف عن المواطنين، واستمرار توصيل الكهرباء للمنازل على مدار الساعة للاستفادة منها في تشغيل الإنارة.

وأضاف: "العدادات الذكية يتم شراؤها وتركيبها على حساب الشركة دون تحمّل المواطنين أي تكلفة، وهي خدمة اختيارية وليست إجبارية".

وتابع: "كثير من المؤسسات تتواصل مع الشركة ترغب بالحصول على هذه الخدمة، لأنها أقل تكلفة من الطاقة البديلة الأخرى".

وأكمل: "العدادات الذكية تحدد أين يوجد فاقد للكهرباء والذي وصل لنحو 30% في قطاع غزة وله عدة أشكال إما أن يكون سببه سرقة كهرباء أو تلاعب بالعدادات أو فاقد طبيعي بالشبكات وتحتاج لإعادة تأهيل".