  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كهرباء غزة تكشف تفاصيل جديدة عن المشروع الجديد لتركيب العدادات الذكية

الخميس 18 أغسطس 2022 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تكشف تفاصيل جديدة عن المشروع الجديد لتركيب العدادات الذكية



غزة/ سما /

قال محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الخميس، إن مشروع تركيب العدادات الذكية الذي أقدمت عليه الشركة، في مراحله الأولى التجريبية وليس مطبق في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكد ثابت في تصريحات إذاعية، أن خدمة الـ2 أمبير يتم تفعيلها عند انقطاع الكهرباء، بهدف التخفيف عن المواطنين، واستمرار توصيل الكهرباء للمنازل على مدار الساعة للاستفادة منها في تشغيل الإنارة.

وأضاف: "العدادات الذكية يتم شراؤها وتركيبها على حساب الشركة دون تحمّل المواطنين أي تكلفة، وهي خدمة اختيارية وليست إجبارية".

وتابع: "كثير من المؤسسات تتواصل مع الشركة ترغب بالحصول على هذه الخدمة، لأنها أقل تكلفة من الطاقة البديلة الأخرى".

وأكمل: "العدادات الذكية تحدد أين يوجد فاقد للكهرباء والذي وصل لنحو 30% في قطاع غزة وله عدة أشكال إما أن يكون سببه سرقة كهرباء أو تلاعب بالعدادات أو فاقد طبيعي بالشبكات وتحتاج لإعادة تأهيل".

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يصنف 3 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"

لأول مرة..الصين توجه "رسالة حادة" لإسرائيل

وزير العمل: وضعنا آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل

ألمانيا تستدعى ممثل فلسطين بعد تصريحات الرئيس عباس عن "الهولوكوست"

صور: الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

بالصور.. خطوبة ولي العهد الأردني .. فمن هي خطيبته ؟

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن سبب استقالته المفاجئة

الأخبار الرئيسية

غانتس : "نحن بحاجة للعلاقات مع الفلسطينيين ولا توجد صداقة مع ابو مازن وطالبته بسحب تصريحاته وفعل"

5685844444-1660770199

جيش الاحتلال الاسرائيلي : غزة مغطاة بالطائرات تجمع معلومات على مدار الساعة

هآرتس: هذا ما تدرسه حكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة بخصوص تصاريح العمال لأهالي غزة

قوات الاحتلال تقتحم عدة مؤسسات في رام الله وتغلق مقر اتحاد لجان المرأة وتصادر محتوياته

photo_2022-08-17_23-24-58

شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الاتصالات الفلسطينية