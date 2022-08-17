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الرئاسة تدين إغلاق الاحتلال 7 مؤسسات حقوقية وأهلية وتعتبره اعتداء سافرا

الخميس 18 أغسطس 2022 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين إغلاق الاحتلال 7 مؤسسات حقوقية وأهلية وتعتبره اعتداء سافرا



رام الله / سما /

أدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها.

واعتبرت الرئاسة القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية، وبأننا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.

#الرئاسة الفلسطينية

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