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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 18 أغسطس 2022 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- وزارة المالية تضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق عمل مع نقابة المعلمين

- الرئيس عباس يوضح: المحرقة أبشع جريمة في التاريخ الحديث  

- جاكي خوري: العالم منافق، زلة لسان للرئيس عباس أثارت غضبا في العالم الذي يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني  

- افتتاحية الصحيفة: الرئيس عباس شريك للسلام لكن حكومات إسرائيل ترفض السلام  

- إعادة العلاقات بين انقرة وتل أبيب

* "يديعوت احرونوت":

- ارتفاع حاد في قضايا التحرش الجنسي في الشرطة الإسرائيلية  

- عودة الطائرات الإسرائيلية إلى تركيا بعد التطبيع الكامل

* "معاريف":

- ألمانيا: غضب على المستشار لأنه رد متأخرا على أقوال الرئيس عباس

- سلام من أنقرة: أردوغان يريد تسخين العلاقات مع إسرائيل وإعادة السفراء وتقوية العلاقات الاقتصادية

- سموترسش يهاجم بن غبير: ما فعله بن غبير بالكنيست هو المشاجرة مع الطيبي فقط

- مطالبة بوقف التحقيق مع الجندي الذي قتل زميله.

#الصحف الإسرائيلية

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