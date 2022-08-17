فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- وزارة المالية تضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق عمل مع نقابة المعلمين
- الرئيس عباس يوضح: المحرقة أبشع جريمة في التاريخ الحديث
- جاكي خوري: العالم منافق، زلة لسان للرئيس عباس أثارت غضبا في العالم الذي يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني
- افتتاحية الصحيفة: الرئيس عباس شريك للسلام لكن حكومات إسرائيل ترفض السلام
- إعادة العلاقات بين انقرة وتل أبيب
* "يديعوت احرونوت":
- ارتفاع حاد في قضايا التحرش الجنسي في الشرطة الإسرائيلية
- عودة الطائرات الإسرائيلية إلى تركيا بعد التطبيع الكامل
* "معاريف":
- ألمانيا: غضب على المستشار لأنه رد متأخرا على أقوال الرئيس عباس
- سلام من أنقرة: أردوغان يريد تسخين العلاقات مع إسرائيل وإعادة السفراء وتقوية العلاقات الاقتصادية
- سموترسش يهاجم بن غبير: ما فعله بن غبير بالكنيست هو المشاجرة مع الطيبي فقط
- مطالبة بوقف التحقيق مع الجندي الذي قتل زميله.