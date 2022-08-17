رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- وزارة المالية تضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق عمل مع نقابة المعلمين

- الرئيس عباس يوضح: المحرقة أبشع جريمة في التاريخ الحديث

- جاكي خوري: العالم منافق، زلة لسان للرئيس عباس أثارت غضبا في العالم الذي يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني

- افتتاحية الصحيفة: الرئيس عباس شريك للسلام لكن حكومات إسرائيل ترفض السلام

- إعادة العلاقات بين انقرة وتل أبيب

* "يديعوت احرونوت":

- ارتفاع حاد في قضايا التحرش الجنسي في الشرطة الإسرائيلية

- عودة الطائرات الإسرائيلية إلى تركيا بعد التطبيع الكامل

* "معاريف":

- ألمانيا: غضب على المستشار لأنه رد متأخرا على أقوال الرئيس عباس

- سلام من أنقرة: أردوغان يريد تسخين العلاقات مع إسرائيل وإعادة السفراء وتقوية العلاقات الاقتصادية

- سموترسش يهاجم بن غبير: ما فعله بن غبير بالكنيست هو المشاجرة مع الطيبي فقط

- مطالبة بوقف التحقيق مع الجندي الذي قتل زميله.