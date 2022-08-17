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الشيخ: اقتحام وإغلاق مؤسسات العمل المدني تصعيد خطير

الخميس 18 أغسطس 2022 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: اقتحام وإغلاق مؤسسات العمل المدني تصعيد خطير



رام الله / سما /

 اعتبر حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، اقتحام الاحتلال لمؤسسات العمل المدني وإغلاقها ومصادرة محتوياتها في مدينة رام الله، بمثابة تصعيد خطير، ومحاولات لإسكات صوت الحق والعدل.

وأكد الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مقرات 6 مؤسسات مدنية بحجة أنها تمول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

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