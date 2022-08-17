مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/08/17
معبر كرم أبو سالم التجاري
استيراد 316 شاحنة
تصدير عدد 20 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد 4 شاحنات سولار
استيراد شاحنة بنزين
استيراد 8 شاحنات غاز
ادخال 15 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 730 مسافر
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 591 مسافر قادم من الخارج.