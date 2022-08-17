مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/08/17

معبر كرم أبو سالم التجاري

استيراد 316 شاحنة

تصدير عدد 20 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد 4 شاحنات سولار

استيراد شاحنة بنزين

استيراد 8 شاحنات غاز

ادخال 15 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 730 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 591 مسافر قادم من الخارج.