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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 18 أغسطس 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/08/17

معبر كرم أبو سالم التجاري

 استيراد 316 شاحنة

تصدير عدد 20 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:  

 استيراد 4 شاحنات سولار

استيراد شاحنة بنزين

 استيراد 8 شاحنات غاز

ادخال 15 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 730 مسافر

 اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 591 مسافر قادم من الخارج.

#مالية غزة #المعابر

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