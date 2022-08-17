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الخارجية: جريمة إعدام الشهيد أبو خليفة إمعان إسرائيلي بتفجير الأوضاع

الخميس 18 أغسطس 2022 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: جريمة إعدام الشهيد أبو خليفة إمعان إسرائيلي بتفجير الأوضاع



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة إعدام الشهيد الشاب وسيم ناصر أبو خليفة (20 عاما) من مخيم بلاطة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

واعتبرت "الخارجية" في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الجريمة جزء من جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجنائية الدولية، وتطالب المدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد وصولا لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين.

#وزارة الخارجية

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