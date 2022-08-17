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الجهاد الإسلامي : تطبيع تركيا علاقتها مع الاحتلال تشجيع له لارتكاب مزيد من الجرائم

الخميس 18 أغسطس 2022 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي : تطبيع تركيا علاقتها مع الاحتلال تشجيع له لارتكاب مزيد من الجرائم



غزة / سما/

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 18/8/2022، وبشدة، استمرار تركيا في تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال الصهيوني.

وأكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، في تصريح صحفي، أن تبادل السفراء مع كيان الاحتلال وتطبيع العلاقات معه في ظل ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وإرهاب وجرائم قتل يومية سيشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من العدوان.

وأوضح، أن التطبيع بكل أشكاله ومع أي من الدول العربية والإسلامية هو بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني .

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أعلنا أمس الأربعاء أن "إسرائيل" وتركيا قررتا تبادل السفراء.

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