رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها التوضيح الذي أصدره الرئيس محمود عباس، حول ما جاء بإجابته في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني في برلين.

كما تناولت الصحف الثلاث في عناوينها إصابة عدد من المواطنين بجروح، واعتقال العشرات، وانتزاع عائلة شحام قراراً بتشريح جثمان نجلها الشهيد محمد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- توضيح من الرئيس حول ما جاء بإجابته في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني في برلين

- إصابات في نابلس ومخيم بلاطة ويعبد وعائلة الشهيد محمد الشحام تنتزع قراراً بتشريح جثمانه

- رغم خطورة وضعه الصحي: الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام

- اشتية: العالم يتبع سياسة الكيل بمكيالين

- كابوس "الهدم والترحيل" يلاحق أطفال عائلة أبو عرام

- مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب غرب جنين

- عندما يزرع الاحتلال رعبه في قلوب النائمين

- رئيس مجلس الأعيان الأردني: قضية فلسطين قضيتنا الأولى

- وزير العمل: وضعنا آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل وسنلاحق "السماسرة"

- دبلوماسيون يطلعون على واقع أبناء شعبنا في مناطق السفوح الشرقية للقدس المحتلة

- مصرع 23 شخصاً نتيجة انقلاب حافلة في المغرب

* "القدس":

- مستوطنة جديدة لإغلاق سلفيت

- إصابات وهدم واعتداءات للجيش والمستوطنين

- غانتس يصنف بشكل نهائي 3 مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية"

- عائلة الشهيد شحام تنتزع قرارا بتشريح جثمانه

- مساعٍ أمام "العليا" ضد تثبيت الإداري للأسير عووادة

- إعلان تطبيع العلاقات الاسرائيلية التركية وتبادل السفراء بين الجانبين

* "الأيام":

- إصابات بالرصاص خلال اقتحام مخيم بلاطة وهدم منشآت زراعية ووقف بناء مسجد ومنازل

- حملة اعتقالات واسعة تطال أزيد من أربعين مواطناً

- الاحتلال ينكل بفتى في القدس

- غانتس يصنف 3 مؤسسات فلسطينية منظمات "إرهابية"

- مواجهات واشتباكات في محيط مقام يوسف

- محكمة إسرائيلية توافق على تشريح جثمان الشهيد الشحام

- أبو دخان يتباحث مع نائب وزير الدفاع الروسي

- إسرائيل وتركيا تعلنان رسمياً استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما