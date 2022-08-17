الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الإحتلال اعتقلت: محمد عبد الرؤوف حمدان من عرابة، والأسير المحرر نزيه سعيد أبو عون من جبع، وأحمد رضا أبو سلامة من فقوعة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في بلدة جبع بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية باتجاههم، ما أدى الى اصابة العديد منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدات وقرى عرابة، يعبد، مركة، الجربة، عنزة، صانور.