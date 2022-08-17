  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين

الخميس 18 أغسطس 2022 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الإحتلال اعتقلت: محمد عبد الرؤوف حمدان من عرابة، والأسير المحرر نزيه سعيد أبو عون من جبع، وأحمد رضا أبو سلامة من فقوعة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في بلدة جبع بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية باتجاههم، ما أدى الى اصابة العديد منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدات وقرى عرابة، يعبد، مركة، الجربة، عنزة، صانور.

#جنين #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يصنف 3 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"

لأول مرة..الصين توجه "رسالة حادة" لإسرائيل

وزير العمل: وضعنا آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل

ألمانيا تستدعى ممثل فلسطين بعد تصريحات الرئيس عباس عن "الهولوكوست"

صور: الديوان الملكي الأردني يعلن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن سبب استقالته المفاجئة

اتحاد المعلمين: اتفاق مع المالية لإنهاء الأزمة وافتتاح عام دراسي آمن ومستقر

الأخبار الرئيسية

5685844444-1660770199

جيش الاحتلال الاسرائيلي : غزة مغطاة بالطائرات تجمع معلومات على مدار الساعة

قوات الاحتلال تقتحم عدة مؤسسات في رام الله وتغلق مقر اتحاد لجان المرأة وتصادر محتوياته

photo_2022-08-17_23-24-58

شهيد وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

غانتس يصنف 3 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"

الجهاد الإسلامي: الكلمة النهائية في المفاوضات مع الاحتلال ستكون لنا وموقفنا يستند إلى أمرين..

الاتصالات الفلسطينية