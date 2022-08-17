إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

نابلس/سما/

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة شارعي القدس وعمان، ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأضافت أن المواجهات ما زالت تدور حتى إعداد الخبر في شارع عمان.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني "طواقمنا تتوجه إلى منطقة عسكر الحديد بنابلس للتعامل مع مصابين بالرصاص الحي في المكان.‏