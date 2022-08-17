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مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب غرب جنين

الأربعاء 17 أغسطس 2022 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب غرب جنين



جنين/سما/

 اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، على مركبات المواطنين جنوب غرب جنين.

وأفاد مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين، هاجمت بالحجارة مركبات المواطنين على الشارع الرئيسي قرب مستوطنة "دوتان" المقامة عنوة على أراضي المواطنين جنوب غرب جنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، كما نصبت حاجزا عسكريا عند مدخلها.

وأفادت مصادر محلية  بأن قوات الاحتلال اقتحمت "حي البعاجوي"، في الوقت الذي نصبت فيه حاجزا عند مدخل البلدة الشرقي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.

#الاستيطان #جنين

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