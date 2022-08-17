لابيد وأردوغان يتفقان على استئناف الرحلات الجوية الشهر المقبل

القدس المحتلة/سما/

هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين ظهر اليوم.



وقال مكتب لابيد في بيان صدر عنه :"تحدث ‏رئيس الوزراء يائير لابيد هذا المساء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتوجها بالشكر لبعضما البعض على تطور العلاقات خلال الفترة الأخيرة، ‏واتفقا على أن التطور الأخير يشكل لبنة أخرى بالغة الأهمية في توطيد العلاقات، ستؤدي إلى تحقيق إنجازات عديدة، مع التركيز على مجالات الاقتصاد والسياحة، وأكدا على الأهمية الكبيرة لإسرائيل وتركيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وذكرت القناة 12 العبرية أن" لابيد وأردوغان يتفقان على استئناف الرحلات الجوية بين إسرائيل وتركيا في سبتمبر المقبل"