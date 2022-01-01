قناة عبرية: حماس بدأت باقامة حزام صاروخي على حدود قطاع غزة لهذا الهدف..

غزة/سما/

قالت قناة كان العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن حركة حماس بدأت بإقامة شريط أمني على حدود قطاع غزة، يتضمن منصات إطلاق صواريخ على بعد نصف متر تحت الأرض.

وأضافت القناة "تهدف الخطوة إلى إطلاق مئات الصواريخ نحو الداخل يوميًا لمدة شهر كامل.

وذكرت القناة " أن حركة حماس تمتلك 10 آلاف صاروخ، ومن المتوقع أن نصفها سيوضع في المنطقة المذكورة.



وأشارت القناة إلى أن"الحزام الصاروخي" يقع في منطقة مفتوحة يسهل العمل فيها بعيدًا عن السكان، على امتداد قطاع غزة بأكمله من الشمال إلى الجنوب، ويتم التحكم بالصواريخ عن بعد.

ولفتت القناة الى أن أحد أسباب عدم دخول حماس إلى المواجهة العسكرية الأخيرة بداية الأسبوع الماضي، أن الحركة لم تنته من هذا الحزام.