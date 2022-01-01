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الاحتلال يعيد 4 مراكب صيد صادرها من بحر غزة

الأربعاء 17 أغسطس 2022 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد 4 مراكب صيد صادرها من بحر غزة



غزة/سما/

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن 4 مراكب صيد عبر معبر "كرم أبو سالم"، كان قد صادرها من بحر قطاع غزة.

ويعود قاربان من المفرج عنهم للصيادين الأربعة من عائلة السلطان والعطار، الذين تم اعتقالهم، صباح أمس الثلاثاء، وأفرج عنهم مساء نفس اليوم.

وبلغت اعتداءات الاحتلال تجاه الصيادين منذ بداية العام الجاري 150 اعتداءً، توزعت كالتالي: 40 اعتقال، وإصابة 16 صيادًا، وتدمير 7 قوارب، ومصادرة 13 قاربًا آخرين، وإتلاف مئات قطع الشباك.


وتضم مهنة الصيد في القطاع 5606 أشخاص، منهم 3606 صيادين، يعانون من ظروف مادية صعبة.

وتستهدف زوارق الاحتلال بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

#مراكب صيد #غزة

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