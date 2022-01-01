بعثة إسرائيلية تضم مستثمرين وخبراء تكنلوجيين تزور أندونيسيا

القدس المحتلة/سما/

زارت بعثة إسرائيلية تضم مستثمرين، وخبراء تكنولوجيين ومسؤولين تجاريين الشهر الماضي إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية، والتي لا يوجد بينها وبين إسرائيل علاقات ديبلوماسية، وفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم".



وذكرت الصحيفة العبرية، أن هدف الزيارة كان التعرف على إمكانات هذه الدولة للعلاقات مع إسرائيل، عن طريق الاستثمارات، والمشاريع والشركات الناشئة ومبادرات التأثير الاجتماعي.



إلى ذلك، قالت مؤسسة ومديرة مركز إسرائيل-آسيا: إن هناك إمكانيات هائلة غير مستغلة بمجالات التعليم، التكنلوجيا المالية، أمن السايبر، الذكاء الاصطناعي، التنقل، الصحة، التكنلوجيا الزراعية وتكنلوجيا المياه.



وجاءت هذه الزيارة، في إعقاب برنامج عبر الإنترنت مدته ثلاثة أشهر ويديره مركز إسرائيل-آسيا، الذي يجمع قادة من كلا البلدين للتعلم على الثقافات، اقتصادات والتحديات في كلا البلدين.