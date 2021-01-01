توقيع اتفاقيات تعاون لخلق فرص عمل جديدة

رام الله/سما/

وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل ممثلا برئيس مجلس إدارة الصندوق وزير العمل د. نصري أبو جيش اليوم الأربعاء، اتفاقيات تعاون مع كل من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ممثلا برئيس مجلس الإدارة السيد نور الدين جرادات، ومنتدى سيدات الاعمال ممثلا برئيسة مجلس الإدارة، السيدة شعاع مرار، وذلك بحضور كل من المدير التنفيذي للصندوق السيد رامي مهداوي ونائبه السيد محمد أبو زعيتر.



وتهدف الاتفاقيات الموقعة الى تعزيز سبل التعاون في مجالات خلق فرص عمل جديدة وتشغيل العاطلين عن العمل ودعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، والتمكين الاقتصادي للنساء، بالإضافة الى تعزيز وبناء قدرات الشباب وتنفيذ مشاريع مشتركة بين الطرفين في كافة انحاء الوطن؛ القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.



وأكد أبو جيش على أهمية دعم دمج النساء في القوى العاملة وتشجيعهن على إقامة مشاريع تشغيلية لما لذلك من دور كبير في تمكين النساء والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، لاسيما وان نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام 2021 بلغت 17% فقط، في حين بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 43% .



وشدد أبو جيش على أهمية الشراكات التي يبنيها صندوق التشغيل مع الأطراف الفاعلة في سوق العمل كالقطاع الخاص والمؤسسات الاهلية في ضمان تكاملية العمل وتحقيق استفادة اكبر للمستفيدين من العاطلين عن العمل، معربا عن سعادته في الشراكة مع الاتحاد العام للصناعات و منتدى سيدات الاعمال من اجل خلق المزيد من المشاريع التشغيلية والتنموية.