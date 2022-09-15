  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الزراعة" تعلن بدء استقبال طلبات الاستفادة من مشروع تمكين الشباب

الأربعاء 17 أغسطس 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الزراعة" تعلن بدء استقبال طلبات الاستفادة من مشروع تمكين الشباب



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، بدء استقبال طلبات الاستفادة من مشروع تمكين الشباب والشابات الخريجين والرياديين من خلال مشاريع ريادية، والذي يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم فئة الشباب وتمكينهم وخلق فرص عمل لهم، علما أن تمويل المشروع سيكون من الموازنة التطويرية للحكومة.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها، أن هذا المشروع يستهدف العاطلين عن العمل من الشباب الخريجين، والنساء، وذوي الإعاقة، والرياديين، والجمعيات التعاونية والزراعية.

وأوضحت الوزارة أن من المتوقع أن يغطي المشروع 40 فكرة ومبادرة ريادية بسقف مالي يصل 100 الف شيقل للمبادرة الواحدة، يساهم المستفيد فيها بـ10%، وستدرس الطلبات من قبل لجنة متخصصة ستشكل من الوزارة وشركائها من الوزارات ذات الاختصاص والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وخبراء.

وتقدم الطلبات الكترونيا حتى تاريخ 15/9/2022 من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/ vtiYfaC4PSJfGQbw8

ــــ

#وزارة الزراعة

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق يكشف حقيقة تواصل الإدارة الأمريكية مع حركة حماس

وزارة العمل: قرار تحويل رواتب عمال الداخل إجباري ومن يرفض سيتم إيقاف تصريحه

ميدل إيست آي: الفلسطينيون في السلفادور ..من العمل كباعة جائلين إلى الوصول لرئاسة البلاد

تقديرات إسرائيلية رسمية بتراجع فرص التصعيد مع غزة.. هذا ما ستركز عليه حماس والجهاد في المرحلة المقبلة

تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم

أسعار صرف العملات

أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..

الأخبار الرئيسية

ألمانيا تستدعى ممثل فلسطين بسبب تصريح الرئيس عباس حول "الهولوكوست"

undefined

طالع: أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

وزير العمل: وضعنا آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمل

"إسرائيل" تعلن رسمياً تطبيع العلاقات بالكامل مع تركيا

الشيخ

قناة عبرية تزعم: مكالمة هاتفية "صعبة" بين الشيخ ولابيد على خلفية تصريحات الرئيس في برلين

الاتصالات الفلسطينية