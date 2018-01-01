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تركيا: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية رغم استئناف العلاقات مع "إسرائيل"

الأربعاء 17 أغسطس 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية رغم استئناف العلاقات مع "إسرائيل"



أنقرة/سما/

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن تركيا "لن تتخلى عن القضية الفلسطينية" على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي: "لن نتخلى عن القضية الفلسطينية"، بعد إعلان إسرائيل عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين وعودة السفيرين اللذين استدعيا عام 2018 بعد مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في وقت سابق من هذا اليوم أن تركيا وإسرائيل تستأنفان العلاقات الدبلوماسية بالكامل وذلك في أعقاب اتصال هاتفي بين لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

#تركيا #القضية الفلسطينية #اسرائيل

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