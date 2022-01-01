وزارة الزراعة ترسل لقاحات بيطرية إلى قطاع غزة

رام الله/سما/

- قال وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، إن شحنة لقاحات بيطرية للأغنام والأبقار أرسلت، اليوم الأربعاء، من مستودعات الوزارة المركزية في رام الله إلى مستودعات الخدمات البيطرية في غزة.

وأضاف لحلوح في بيان صدر عن الوزارة، أن شحنة تحتوي على لقاحات بيطرية لمواجهة الأمراض المختلفة التي تصيب الثروة الحيوانية، تم استلامها من قبل الخدمات البيطرية في المحافظات الجنوبية، وتتضمن (12500 من لقاح الحمى القلاعية للأبقار، 10000 من لقاح الحمى القلاعية للأغنام، 20000 من لقاح جدري الضأن، 25000 من لقاح طاعون المجترات الصغيرة، 30000 من لقاح الحمى المالطية) إضافة إلى بعض المواد المساعدة.

وأشار إلى أن هذه الشحنة تم إرسالها في إطار توجيهات الحكومة والالتزام تجاه مزارعينا والقطاع الزراعي في المحافظات الجنوبية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، كما تأتي لسد احتياجات مواجهة الأمراض الحيوانية وتقليل الخسائر الناجمة عنها، ولدعم مربي الثروة الحيوانية في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل والحصار المفروض على القطاع.

وأكد لحلوح أن هذه اللقاحات ستُقدم مجاناً لمربي الثروة الحيوانية في قطاع غزة، وأن الوزارة تعمل بشكل دوري على توفير كل ما يلزم من لقاحات ومستلزمات بيطرية لمكافحة الأمراض الحيوانية في كافة محافظات الوطن.