آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس الموافق 18 أغسطس 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من المتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/30) ، والحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/31)

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.



كما وأكدت على أنه لا يسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (30/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف المسافرين (2022/31) : اضغط هنا