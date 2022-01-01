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وزير الاقتصاد يعلن موعد انتخابات الغرف التجارية

الأربعاء 17 أغسطس 2022 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد يعلن موعد انتخابات الغرف التجارية



رام الله/سما/

 أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الاربعاء، ان انتخابات الغرف التجارية ستنطلق في الأول من كانون الاول 2022، وفق جدول زمني لـ18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن.

وأكد عسيلي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، شروع الوزارة في الإعداد لإنجاح عقد الانتخابات بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، لافتا إلى أن الانتخابات ستجرى بالتزامن بين شطري الوطن وبما يشمل القدس، وفق جدول زمني يشمل عقد الانتخابات فيها بالتتابع .

وستبدأ الانتخابات في محافظتي أريحا ودير البلح يوم الخميس الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر، على أن تجري الانتخابات في جميع المحافظات وفق الجدول التالي:

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ي.ط

#وزير الاقتصاد #الغرفة التجارية

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