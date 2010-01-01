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"إسرائيل" تعلن رسمياً تطبيع العلاقات بالكامل مع تركيا

الأربعاء 17 أغسطس 2022 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن رسمياً تطبيع العلاقات بالكامل مع تركيا



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، استئناف العلاقات مع تركيا وإعادة تبادل السفراء بين البلدين، وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية.
 
وقال لابيد، في تغريده له على تويتر: "جراء الاتصال الهاتفي بيني وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ إسرائيل وتركيا تعيدان السفيرين".
 
ونقل عن لابيد قوله "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرًا هامًا للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية هامة جدًا بالنسبة لنا. وسنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".
 

وكانت العلاقات بين البلدين قد تعثرت في أعقاب حادث سفينة المرمرة عام 2010 وشهدت فتورا منذ ذلك الحين.

 
وفي شهر آذار/ مارس الماضي، زار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ تركيا، حيث تم استقباله بحفاوة.

 
وكان الرئيس التركي قد عبر خلال مؤتمر صحفي مشترك عن أمله في تحسين العلاقات بين البلدين بناءً على المصالح المشتركة لهما.

#اسرائيل #تركيا #أنقرة

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