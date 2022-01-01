عائلة الشهيد محمد شحام تنتزع قرارا بتشريح جثمانه

رام الله/سما/

وافقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي على طلب عائلة الشحام تشريح جثمان نجلها الشهيد محمد الذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وقال المحامي مدحت ديبة الذي تقدم بالطلب إلى المحكمة، إن محكمة الاحتلال وافقت على تشريح جثمان الشهيد محمد، خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم، في معهد أبو كبير وبحضور طبيب فلسطيني مرشح من قبل العائلة .

وأضاف ديبة أن محكمة الاحتلال وافقت أيضا على تحديد مكان الجثمان والسماح لذويه بإلقاء النظرة الاخيرة عليه قبل أن يتم تشريحه.

وأوضح ديبة في حديث لـ"وفا" أن العائلة تقدمت بقضيتين حول اغتيال الشهيد شحام، إحداهما التحقيق بظروف استشهاده، والثانية تسليم جثمانه.

وكانت جلسة عقدت في محكمة "الصلح" الاسرائيلية، حيث أعلنت العائلة تشكيل فريق قانوني حول ظروف اغتيال الشهيد محمد شحام.