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قناة عبرية تزعم: مكالمة هاتفية "صعبة" بين الشيخ ولابيد على خلفية تصريحات الرئيس في برلين

الأربعاء 17 أغسطس 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: مكالمة هاتفية "صعبة" بين الشيخ ولابيد على خلفية تصريحات الرئيس في برلين



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن مكالمة هاتفية وصفتها بأنها "صعبة"، أجريت بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، على خلفية رد الأخير بشأن تصريحات الرئيس  محمود عباس في برلين.

ووفق مزاعم "القناة 12" الإسرائيلية، فقد اتصل الشيخ، بـ "لابيد" هذا الصباح، إثر رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، على تصريحات الرئيس عباس.

وفقًا لمكتب لابيد، كانت هناك محادثة صعبة للغاية بينهما، وطلب رئيس حكومة الاحتلال، توضيحًا مهمًا، وهذا ما حدث بالفعل.

وأثارت تصريحات الرئيس عباس، التي أدلى بها أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، جدلاً كبيراً في "إسرائيل" وألمانيا.

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