  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ما حقيقة فرض عقوبات على المسافرين الفلسطينيين عبر مطار"رامون"؟

الأربعاء 17 أغسطس 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة فرض عقوبات على المسافرين الفلسطينيين عبر مطار"رامون"؟



رام الله / سما /

نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، بأنه سيتم فرض عقوبات على المسافرين الفلسطينيين في مطار "رامون".

وقال رحال في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه لم يصدر عن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم حديث حول عقوبات لمن يسافر عبر مطار "رامون"، وإنما رسالته كانت عبارة مخاطبة المواطنين وتوجيه نصائح لمن يريد السفر عبر هذا المطار.

وكان سالم قال لوطن، أمس الثلاثاء، أنه سيجري بحث اتخاذ إجراءات في حال تم تشغيله للمسافرين الفلسطينيين.

وأضاف أنه: لا يوجد اي تواصل ما بينا وبين الجانب الآخر "الاحتلال" فيما يخص السفر عبر مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة. معربا عن رفضه للسماح للفلسطينيين بالسفر عبره.

وأشار سالم إلى أن المطار فاشل اقتصاديا وجغرافيا، ولم يحصل على ترخيص من منظمة الطيران العالمية، إلى جانب الإجراءات الأمنية المعقدة المهينة للفلسطينيين التي سيتخذها الاحتلال في المطار، بالإضافة إلى أن الفلسطيني سيدفع نفس ذات الرسوم والضرائب التي يدفعها خلال سفره عبر معبر الكرامة.

وأوضح سالم أن الاحتلال يسعى لإنقاذ المطار عن طريق ادعائه أمام العالم أنه يتم تقديم تسهيلات للفلسطينيين، مؤكدا على أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لأية تسهيلات بقدر إقامة سيادة على الأرض.

وأضاف أن مطار قلنديا يتبع للفلسطينيين وما نطلبه هو تسليمه لنا لإدارته، علما أن ما نسعى له تسهيل المرور على الجسور للمواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة والحكومة أصدرت بيانات ناشدت المواطنين على أن لا يستخدموا هذا المطار لأنه لا يمثل سيادة فلسطينية.

وأكد على وجود تواصل فلسطيني أردني لبحث كل مواضيع الجسور من أجل الوصول لحلول ترضي الطرفين وتكون من ضمنها العبور عبر الجسور بسهولة.

وبين سالم بأن الاحتلال حاول جاهدا التواصل مع الحكومة كمحاولة إقناعهم عن طريق أطراف أخرى.
 

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق يكشف حقيقة تواصل الإدارة الأمريكية مع حركة حماس

وزارة العمل: قرار تحويل رواتب عمال الداخل إجباري ومن يرفض سيتم إيقاف تصريحه

ميدل إيست آي: الفلسطينيون في السلفادور ..من العمل كباعة جائلين إلى الوصول لرئاسة البلاد

تقديرات إسرائيلية رسمية بتراجع فرص التصعيد مع غزة.. هذا ما ستركز عليه حماس والجهاد في المرحلة المقبلة

تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم

أسعار صرف العملات

أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..

الأخبار الرئيسية

الشيخ

قناة عبرية تزعم: مكالمة هاتفية "صعبة" بين الشيخ ولابيد على خلفية تصريحات الرئيس في برلين

الرئيس عباس يصدر توضيحا حول ما جاء بإجابته في المؤتمر الصحفي في المانيا

20220817095355

غضب وهستيريا في إسرائيل وهجوم لاذع على الرئيس عباس بعد تصريحاته في المانيا

مصدر في المقاومة يحسم الجدل حول سقوط الصواريخ على المواطنين أثناء العدوان الأخير

صحيفة : مباحثات الجهاد الإسلامي والقاهرة في طريق مسدودة

الاتصالات الفلسطينية