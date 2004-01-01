  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفرج عن المعتقل فراس صوافطة بعد قضائه 18 عاما في الأسر

الأربعاء 17 أغسطس 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن المعتقل فراس صوافطة (39 عاما) من مدينة طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة ، إنه تم الإفراج عن المعتقل صوافطة من سجن "مجدو"، عند حاجز سالم العسكري غرب جنين.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني فإن المعتقل صوافطة قد أنهى حكما بالسجن لمدة 18 عاما، وكان من المفترض الإفراج عنه خلال شهر تموز الماضي.

وأوضح أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال صوافطة لمحاكمته إثر قضية وجهت له وهو في الأسر، وكان من المفترض وفقًا لاتفاق مع محاميه أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 14 آب الجاري، إلا أنّ ذلك لم يتم.

يذكر أن صوافطة اعتقل في شهر تموز من عام 2004، وحكم عليه بالسجن 18 عاما، علما أنه كان طالبا جامعيا في ذلك الوقت.

#طوباس #الاحتلال #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق يكشف حقيقة تواصل الإدارة الأمريكية مع حركة حماس

وزارة العمل: قرار تحويل رواتب عمال الداخل إجباري ومن يرفض سيتم إيقاف تصريحه

ميدل إيست آي: الفلسطينيون في السلفادور ..من العمل كباعة جائلين إلى الوصول لرئاسة البلاد

تقديرات إسرائيلية رسمية بتراجع فرص التصعيد مع غزة.. هذا ما ستركز عليه حماس والجهاد في المرحلة المقبلة

تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم

أسعار صرف العملات

أبو مرزوق: قرار الحرب والسلم لا يخضع لحسابات الجمهور..

الأخبار الرئيسية

الشيخ

قناة عبرية تزعم: مكالمة هاتفية "صعبة" بين الشيخ ولابيد على خلفية تصريحات الرئيس في برلين

الرئيس عباس يصدر توضيحا حول ما جاء بإجابته في المؤتمر الصحفي في المانيا

20220817095355

غضب وهستيريا في إسرائيل وهجوم لاذع على الرئيس عباس بعد تصريحاته في المانيا

مصدر في المقاومة يحسم الجدل حول سقوط الصواريخ على المواطنين أثناء العدوان الأخير

صحيفة : مباحثات الجهاد الإسلامي والقاهرة في طريق مسدودة

الاتصالات الفلسطينية