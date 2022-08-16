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الاحتلال يخطر بوقف العمل بمسجد وأربعة منازل جنوب الخليل

الأربعاء 17 أغسطس 2022 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، بوقف العمل في مسجد قرية خشم الكرم وأربعة منازل جنوب شرق يطا، في محافظة الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية خشم الكرم في مضارب البدو جنوب شرق يطا، واخطرت بوقف العمل في مسجد القرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال اخطرت المواطنين سليمان محمد موسى النجادة، ومحمود عبد الله حسين النجادة، وعبد الله محمود عبدالله النجادة، ومحمد محمود محمد النجادة، بوقف العمل في منازلهم، التي تبلغ مساحة كل منزل منها نحو 100 متر مربع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن نايف حسين النجادة، وعاثت بمحتوياته خرابا.

#الخليل #الاحتلال

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