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الاحتلال يقتلع 166 شتلة نخيل وحمضيات ويستولي عليها ويدمر خط مياه شمال أريحا

الأربعاء 17 أغسطس 2022 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 166 شتلة نخيل وحمضيات، في الأراضي المستأجرة من وزارة الأوقاف في قرية "العوسج" التعاونية شمال مدينة أريحا، ودمرت خط مياه ناقل.

وقالت مسؤول الإعلام في قرية العوسج جيهان السرساوي ، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتعمدت تخريب الأراضي الزراعية فيها، واستولت على سياج يحيط بـ64 دونما من الأراضي الزراعية، ودمرت خط مياه ناقل يبلغ طوله 400 متر.

ونقلت عن مدير المشروع، وأحد المتضررين المستأجرين موفق هاشم، أن قوات الاحتلال اقتلعت له 46 شتلة نخيل، و120 شتلة حمضيات، واستولت عليها. 

وتقام "قرية العوسج" الزراعية على مئة دونم، وتعتبر نموذجا للقرى الزراعية الأولى في فلسطين.

#أريحا #الاحتلال

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