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هل يتسبب نقص فيتامين "د" في حدوث التهابات مزمنة؟

الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يتسبب نقص فيتامين "د" في حدوث التهابات مزمنة؟



وكالات / سما /

كشفت دراسة جديدة شارك فيها نحو 300 ألف شخص أن نقص فيتامين "د" يمكن أن يتسبب في تعرض الإنسان لأنواع معينة من الالتهابات المزمنة.

ويمكن علاج نقص فيتامين "د" عن طريق تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أو البقاء لفترات أطول في ضوء الشمس، حسبما يقول موقع "بريفينش"، في تقرير بهذا الشأن، نشره قبل أيام.

ويقول التقرير إن الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا، وجدت أن هناك علاقة بين مستويات فيتامين "د" ونوع الالتهابات التي يعاني منها بعض البشر.

ولفت الموقع إلى أن الدراسة نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة، مشيرا إلى أنها كشفت عن وجود علاقة مباشرة بين نقص فيتامين "د" وظهور مستويات عالية من الالتهابات التي يمكن أن يكون لها مضاعفات صحية خطيرة على من يعاني منها إذا لم يتم علاجها مبكرا.

 
#التهابات #فيتامين د #فيتامين

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