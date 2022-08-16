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استطلاع : 74.8% يؤمنون بضرورة إجراء انتخابات تشريعية

الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع : 74.8% يؤمنون بضرورة إجراء انتخابات تشريعية



رام الله / سما /

أظهر أحدث استطلاع للرأي العام، بأن 74.8% من الفلسطينيين يؤمنون بضرورة إجراء انتخابات تشريعية.

ووفق استطلاع أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال (JMCC) بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية (FES) وصلت نسخة فإن 74.8% من المستطلعة آراؤهم يؤمنون بضرورة إجراء انتخابات تشريعية، في حين يؤمن 78.6% منهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية.

كذلك، أظهر الاستطلاع أن غالبية المستطلعة آراؤهم (70.1%) قالوا بأنهم سوف يصوتون في الانتخابات إذا ما تم إجراؤها، في حين أن 28.7% قالوا بأنهم لن يصوتوا.

وفيما يتعلق بالتركيبة الديمقراطية للأحزاب السياسية، فإن 75.8% من الفلسطينيين يرغبون برؤية انتخابات ديمقراطية على مستوى قيادات الأحزاب.

كما طالب الجمهور الفلسطيني بدور فاعل للشباب الفلسطيني في أماكن صنع القرار، حيث أن 85.5% يؤمنون بقدرة الشباب الفلسطيني على لعب دور قيادي في الحياة السياسية.

علاوةَ على ذلك، 88.3% يرغبون برؤية الشباب الفلسطيني في اللجان المركزية والمكاتب السياسية للأحزاب والفصائل الفلسطينية.

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