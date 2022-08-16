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"الصحة" تتسلم مركبتي اسعاف بتبرع من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية

الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلّمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مركبتي اسعاف تبرعت بهما هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الانسان والحريات التركية، وبتجهيز وايصال من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى التسليم في مقر وزارة الصحة برام الله، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة، ونائب السفير المستشار في السفارة الأردنية سحر القطارنة، والقنصل عبد الله المقابلة، ومدير الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في فلسطين محمد خضر، وممثل عن مركز التنسيق العسكري المدني للمساعدات الإنسانية ايمن الفراية.

من جانبها، ثمنت وزيرة الصحة تبرع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الانسان والحريات التركية، مشيدة بتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تجهيز وايصال مركبتي الإسعاف، والدعم الذي يقدمه الأردن، لشعبنا الفلسطيني.

وأشارت إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة الخيرية الأردنية والقوات المسلحة لإيصال المركبات الى وزارة الصحة، موضحة أن إحدى المركبات ستخصص للمحافظات الشمالية والثانية للجنوبية.

من جهته، قال خضر إنه تم تجهيز المركبتين وايصالهما إلى وزارة الصحة الفلسطينية بتوجيهات ملكية، بالتنسيق مع سفارة الأردن لدى فلسطين".

وأضاف أن الهيئة عقدت لقاء تنسيقيا مع وزيرة الصحة للاطلاع على احتياجات وزارة الصحة لتوفيرها من خلال الهيئة وشركائها، مؤكدا مواصلة عمل الهيئة لدعم ومساندة فلسطين.

#وزارة الصحة

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