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الإعلان عن مواعيد مباريات دور المجموعات من بطولة النخبة

الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن مواعيد مباريات دور المجموعات من بطولة النخبة



غزة / سما /

جدولت اللجنة المنظمة لبطولة النخبة مباريات دور المجموعات من البطولة بنسختها الثانية التي تشارك فيها 8 أندية من الدرجة الممتازة قبل أيام على انطلاق الموسم الجديد المقرر يوم التاسع من سبتمبر القادم.

ووزعت اللجنة المنظمة الأندية الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتين، فقد ضمت المجموعة الأولى أصحاب المراكز الأول والثالث والخامس والسابع، والمجموعة الثانية المراكز الثاني والرابع والسادس والثامن من جدول ترتيب الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتضم المجموعة الأولى أندية، (شباب رفح، اتحاد خان يونس، بيت حانون الرياضي، شباب خان يونس)، فيما تضم المجموعة الثانية أندية، (اتحاد الشجاعية، خدمات رفح، غزة الرياضي، الصداقة).

وسيصعد للمباراة النهائية التي ستقام على استاد فلسطين الرياضي الأول عن كل مجموعة مباشرة، ما لم تتخذ اللجنة المنظمة قراراً آخراً بالخصوص.

 

فيما يلي جدول مواعيد المباريات

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#بطولة النخبة الأولى #الممتازة

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