البريج يتوّج بلقب دوري السلة في أجواء من الشغب

غزة / سما /

حسم نادي خدمات البريج لقب دوري "جوال" لكرة السلة بعدما كرر فوزه على غريمه خدمات المغازي (68/53) في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة أبو يوسف النجار.

وكان البريج قد حسم مباراة الذهاب لنهائي الدوري (85/61) التي أقيمت على صالة البريج في الوسطى.

بداية المباراة حسم البريج الريع الأول بنتيجة 8/11، قبل أن ينتفض المعازي في الربع الثاني ويحسمه لصالحه بنتيجة 10/17.

واستفاق البريج في الربعين الثالث والرابع ليحسم المباراة واللقب ويتجنب مواجهة فاصلة كاد المغازي أن يفرضها لحسم التتويج.

وشهدت المباراة أحداث شغب بدأها أحد لاعبي المغازي في الته٠م على الحمم ما استدعى لتدخل الشرطة وبقية لاعبي وإداريي المغازي تتابعاً حتى تشارك الجمهور في الأحداث.

واضطرت الشرطة لإخلاء الصالة من الجماهير لاستكمال اللقاء الذي انتهى لمصلحة البريج وتوج باللقب رغم الأجواء غير الطبيعية.