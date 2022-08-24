تغيير نظام التأهل وتوزيع الفرق على مجموعتين لبطولة النخبة

غزة / سما /

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "الشهداء" لكرة القدم، عن تفاصيل جديدة حول نظام إقامة البطولة، التي يشارك فيها 8 أندية من الدرجة الممتازة، وينظمها اتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وكشف عبد الحميد مهنا عضو اللجنة المنظمة أن الأندية تم تقسيمها على مجموعتين بناء على رؤية اتحاد كرة القدم وبالتوافق مع اللجنة المنظمة للبطولة وفقا لترتيب الأندية في الدوري الأخير ومراعاة المدة التي ستقام خلالها البطولة بحيث تنتهي قبل انطلاق الدوري وبما لا يؤثر على جاهزية اللاعبين أو ينعكس سلبا من الناحية البدنية عليهم.

ووفقا لذلك فقد ضمت المجموعة الأولى أصحاب المراكز الأول والثالث والخامس والسابع، والمجموعة الثانية المراكز الثاني والرابع والسادس والثامن.

لتصبح المجموعة الأولى تضم: شباب رفح - اتحاد خان يونس- بيت حانون الرياضي- شباب خان يونس.

والمجموعة الثانية: اتحاد الشجاعية - خدمات رفح- غزة الرياضي- الصداقة.

وسيصعد للمباراة النهائية التي ستقام على استاد فلسطين الرياضي الأول عن كل مجموعة مباشرة، ما لم تتخذ اللجنة المنظمة قرارا ٱخر بالخصوص.

يذكر أن البطولة ستنطلق يوم 24-08-2022.