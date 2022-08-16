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الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات و1484 إصابة بكورونا الثلاثاء

الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات و1484 إصابة بكورونا الثلاثاء



القدس المحتلة / سما /

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا فيما شخصت 1484 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل، أمس الثلاثاء، في وقت واصلت نتائج فحوصات كورونا الانخفاض رغم الارتفاع بتناقل معامل العدوى الذي بلغ 0.75، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وتواصل الحالات النشطة بالانخفاض مع انحسار الموجة السادسة، وبلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 18793 حالة نشطة، وذلك بعد تشخيص 223 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا طفيفا في المعدل اليومي للإصابات، وذلك بعد أن سجل في نهاية الأسبوع أقل من ألف إصابة لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة.

يأتي ذلك، فيما لوحظ التراجع المستمر في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، وتراجع الإصابات الخطيرة، فيما الحالات الخطيرة جدا ما زالت مرتفعة، وأيضا لوحظ الارتفاع في الحالات التي بحاجة إلى ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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