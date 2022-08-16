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"الدبابة" يكشف كواليس علاقة رياض محرز مع جوارديولا

الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الدبابة" يكشف كواليس علاقة رياض محرز مع جوارديولا



وكالات / سما /

كشف الدولي الجزائري عدلان قديورة، عن العلاقة المميزة التي تربط مواطنه رياض محرز بالإسباني بيب جوارديولا مدربه في مانشستر سيتي.

"الدبابة" الذي وقع يوم الأربعاء عقدا لمدة شهر واحد مع نادي الدحيل القطري، لتعويض التونسي فرجاني ساسي المصاب، أكد أن: "رياض محرز مُعجب كثيرا بمدربه، عكس ما يعتقده الكثيرون".

وتحدث قديورة في بث مُباشر مع موقع "تالك سبورت" الإنجليزي قال فيه: "محرز لم ينل التقدير الذي يستحقه الموسم الماضي، رغم أنه كان هداف مانشستر سيتي الأول، الناس لم يتحدثوا عنه بالشكل الذي يتناسب مع مُستوياته".

وأردف في نفس السياق: "بطبيعة الحال كان هناك كيفين دي بروين وساديو ماني ومحمد صلاح، ولكن محرز أنهى الموسم كأفضل هداف في فريقه، ولا يجب التغاضي عن هذا الأمر".

وواصل :"رياض يمتلك جودة عالية عكس الكثير من اللاعبين، قدمه اليسرى ساحرة، وهو لا يشعر بأي ضغط مهما كانت أهمية المُباراة، لعب نصف نهائي مع مان سيتي أو مُباراة مُصغرة 5 ضد 5، نفس الشيء بالنسبة له".

وعن علاقة محرز مع مدربه قال قديورة :"رياض يحب جوارديولا كثيرا، دائما ما كان يُحدثنا عنه في منتخب الجزائر، ويمنحه قيمة كبيرة وصورة رائعة أمامنا".

وختم مشددا: "الرجلان يمتلكان علاقة مميزة للغاية فيما بينهما، محرز وبيب مُتانغمان بشكل مثالي، فالمدرب يُركز كثيرا على التفاصيل مهما كانت بسيطة، وهو ما ساعد رياض كثيرا ودفعه للتطور تحت إشرافه".

#رياض محرز #عدلان قديورة #جوارديولا #مانشستر سيتي

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