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الإصابة تُبعد دي ماريا عن يوفنتوس

الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإصابة تُبعد دي ماريا عن يوفنتوس



وكالات / سما /

سيفتقد يوفنتوس الإيطالي خدمات نجمه الجديد الأرجنتيني أنخل دي ماريا، لعشرة أيام على أقل تقدير، وذلك نتيجة تعرضه الإثنين لإصابة في الفخذ الأيسر خلال المرحلة الأولى من الدوري المحلي لكرة القدم ضد ساسوولو (3-صفر)، وفق ما أعلن النادي.

وقال يوفنتوس في موقعه الرسمي، الثلاثاء، إن الجناح الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما، قد "خضع صباح أمس (الثلاثاء) لفحص إشعاعي كشف عن إصابة من مستوى طفيف في العضلة المقربة الطويلة للفخذ الأيسر"، مضيفا أنه "سيتم تقييم وضعه مرة أخرى في غضون عشرة أيام".

وقدم لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق مباراة رسمية أولى رائعة بألوان يوفنتوس الإثنين، حيث سجل له الهدف الأول من تسديدة "على الطاير"، ومرر كرة الهدف الثالث للصربي دوشان فلاهوفيتش الذي كان أيضا صاحب الهدف الثاني في اللقاء.

لكن الجناح الأرجنتيني اضطر لترك الملعب قبل قرابة نصف ساعة على نهاية اللقاء، بعد شعوره بآلام في فخذه الأيسر.

وسيبتعد دي ماريا على أقل تقدير عن المباراتين المقبلتين ليوفنتوس في الدوري المحلي ضد سمبدوريا في 22 آب/ أغسطس، وروما في السابع والعشرين من الشهر ذاته، وذلك في وقت تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن إمكانية أن يمتد غيابه لمدة شهر.

وتشكل إصابة دي ماريا ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري، الذي خسر أيضا جهود الوافد الجديد الآخر الفرنسي العائد إلى تورينو مرة أخرى، بول بوغبا، المتوقع غيابه لخمسة أسابيع على أقل تقدير.

وقرر بوغبا عدم إجراء عملية جراحية في الركبة كانت ستبعده عن مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، مفضلا الخضوع لعلاج محافظ.

وتعرض بوغبا (29 عاما) لإصابة قوية في الركبة اليمنى بالغضروف المفصلي، خلال الجولة الأميركية التحضيرية للموسم الجديد، ومن المتوقع أن يعود لفريقه الجديد-القديم في منتصف أيلول/ سبتمبر.

#يوفنتوس #دي ماريا

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