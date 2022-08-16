رسالة نارية من كريستيانو رونالدو بشأن مستقبله

أطلق كريستيانو رونالدو لنفسه العنان للحديث عن مستقبله في الملاعب، وذلك بعد الكثير من التقارير الإعلامية والصحفية التي صدرت عن رغبته في الرحيل عنور مانشستر يونايتد في أقرب وقت.
وانتقل كريستيانو رونالدو إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم تحديث حول وضعه الحالي في النادي، وما إذا كان بإمكانه مغادرة ملعب أولد ترافورد هذا الصيف أم لا.
وجاء ذلك بعبر رد له على منشور من حسب أحد المعجبين على انستاجرام، حيث انتقد كريستيانو رونالدو وسائل الإعلام التي وصفها بالكاذبة وأصر على أنه سيكشف عن الحقيقة في الأسبوعين المقبلين من خلال مقابلة.
وقال النجم البرتغالي الكبير في رسالته: “سيعرف الجميع الحقيقة في مقابلة في غضون أسبوعين”.
واستطرد: “لديّ دفتر ملاحظات وفي الأشهر القليلة الماضية تم نشر 100 خبر عني، ولكن 5 منهم فقط كانوا على حق أما بقية الأخبار فكانت كاذبة”.
وكان مانشستر يونايتد قد فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهذا ما جعل الصحافة تؤكد بان اللاعب يريد الانتقال لفريق يلعب في دوري الأبطال بعد موسم مخيب للغاية للشياطين الحُمر رغم تسجيل رونالدو 24 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الفائت.