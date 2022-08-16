رسالة نارية من كريستيانو رونالدو بشأن مستقبله

وكالات / سما /

أطلق كريستيانو رونالدو لنفسه العنان للحديث عن مستقبله في الملاعب، وذلك بعد الكثير من التقارير الإعلامية والصحفية التي صدرت عن رغبته في الرحيل عنور مانشستر يونايتد في أقرب وقت.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم تحديث حول وضعه الحالي في النادي، وما إذا كان بإمكانه مغادرة ملعب أولد ترافورد هذا الصيف أم لا.

وجاء ذلك بعبر رد له على منشور من حسب أحد المعجبين على انستاجرام، حيث انتقد كريستيانو رونالدو وسائل الإعلام التي وصفها بالكاذبة وأصر على أنه سيكشف عن الحقيقة في الأسبوعين المقبلين من خلال مقابلة.

وقال النجم البرتغالي الكبير في رسالته: “سيعرف الجميع الحقيقة في مقابلة في غضون أسبوعين”.