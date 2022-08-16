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الهولوكوست أبشع الجرائم..

الرئيس عباس يصدر توضيحا حول ما جاء بإجابته في المؤتمر الصحفي في المانيا

الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصدر توضيحا حول ما جاء بإجابته في المؤتمر الصحفي في المانيا



رام الله / سما /

أصدر الرئيس محمود عباس، توضيحا حول ما جاء في إجابته، في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الالماني أولاف شولتز في برلين:

وجاء في التوضيح "إن الرئيس  يعيد التأكيد على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث".

وأكد أنه لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات.

وتابع وان المقصود بالجرائم التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس، هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة  على أيدي القوات الاسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا.

#الرئيس عباس #الهولوكوست #برلين #اسرائيل #فلسطين

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