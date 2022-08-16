رام الله / سما /

فما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث "يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت احرونوت":

- مقتل مقاتل من وحدة كفير برصاص زميل له لاعتقاده انه "مخرب"

- المراسل العسكري: نداء انذار للجيش

- الجيل الضائع من الفلاشا في إسرائيل بسبب العنصرية ضدهم

- الرد المخجل لشولتس حول تصريح الرئيس محمود عباس في المانيا

"معريف":

- الجندي اعتقد ان زميله "مخرب" وأطلق عليه 8 رصاصات قاتلة

- القتيل ترك موقعه للصلاة

- تمديد اعتقال بسام السعدي لمدة 6 أيام

- التحدي امام غزة: الهدوء ومنع زيادة القوة

- بن غفير: سأطرد أعداء إسرائيل إلى أوروبا إذا شاركت بالائتلاف الحكومي القادم، ومن بين الأشخاص ايمن عودة وعوفر كسيف وناطوري كارتا

"هآرتس":

- بايدن يصر على التوصل لاتفاق نووي مع ايران

- في إسرائيل لا يستطيعون التقدير اذا ما تقترب ايران من الاتفاق

- افتتاحية الصحيفة: قتل المدنيين في غزة