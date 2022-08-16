فما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث "يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
"يديعوت احرونوت":
- مقتل مقاتل من وحدة كفير برصاص زميل له لاعتقاده انه "مخرب"
- المراسل العسكري: نداء انذار للجيش
- الجيل الضائع من الفلاشا في إسرائيل بسبب العنصرية ضدهم
- الرد المخجل لشولتس حول تصريح الرئيس محمود عباس في المانيا
"معريف":
- الجندي اعتقد ان زميله "مخرب" وأطلق عليه 8 رصاصات قاتلة
- القتيل ترك موقعه للصلاة
- تمديد اعتقال بسام السعدي لمدة 6 أيام
- التحدي امام غزة: الهدوء ومنع زيادة القوة
- بن غفير: سأطرد أعداء إسرائيل إلى أوروبا إذا شاركت بالائتلاف الحكومي القادم، ومن بين الأشخاص ايمن عودة وعوفر كسيف وناطوري كارتا
"هآرتس":
- بايدن يصر على التوصل لاتفاق نووي مع ايران
- في إسرائيل لا يستطيعون التقدير اذا ما تقترب ايران من الاتفاق
- افتتاحية الصحيفة: قتل المدنيين في غزة