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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث "يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت احرونوت":  

- مقتل مقاتل من وحدة كفير برصاص زميل له لاعتقاده انه "مخرب"  

- المراسل العسكري: نداء انذار للجيش  

- الجيل الضائع من الفلاشا في إسرائيل بسبب العنصرية ضدهم  

- الرد المخجل لشولتس حول تصريح الرئيس محمود عباس في المانيا  

"معريف":  

- الجندي اعتقد ان زميله "مخرب" وأطلق عليه 8 رصاصات قاتلة  

- القتيل ترك موقعه للصلاة  

- تمديد اعتقال بسام السعدي لمدة 6 أيام  

- التحدي امام غزة: الهدوء ومنع زيادة القوة  

- بن غفير: سأطرد أعداء إسرائيل إلى أوروبا إذا شاركت بالائتلاف الحكومي القادم، ومن بين الأشخاص ايمن عودة وعوفر كسيف وناطوري كارتا  

"هآرتس": 

- بايدن يصر على التوصل لاتفاق نووي مع ايران  

- في إسرائيل لا يستطيعون التقدير اذا ما تقترب ايران من الاتفاق  

- افتتاحية الصحيفة: قتل المدنيين في غزة  

#الصحف الإسرائيلية

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