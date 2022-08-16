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اتحاد المعلمين: اتفاق مع المالية لإنهاء الأزمة وافتتاح عام دراسي آمن ومستقر

الأربعاء 17 أغسطس 2022 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المعلمين: اتفاق مع المالية لإنهاء الأزمة وافتتاح عام دراسي آمن ومستقر



رام الله / سما /

 اكد اتحاد المعلمين، اليوم الاربعاء، التوصل لاتفاق مع وزارة المالية لبدء تنفيذ قرارات الحكومة من أجل إنهاء الأزمة الحالية وبدء افتتاح عام دراسي آمن ومستقر".
وعقد اجتماع في وزارة المالية، امس ضم وزير المالية شكري بشارة ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية د.ماجد الحلو، واتحاد المعلمين لإنهاء الخلاف مع المعلمين والبدء بتنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها بين الاتحاد والحكومة.

وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات في تصريحات صحفية، "نستمر في العمل خلال هذا الأسبوع لإنهاء إجراءات التنفيذ لهذه القرارات، وفور الانتهاء من ذلك سنعلن ببيان عن كافة التفاصيل".

وأشار إلى "أن خطوات بدء تنفيذ بنود الاتفاق ستبدأ خلال فترة قريبة جدا، وأنه عندما يبدأ التنفيذ الفعلي بوزارة المالية لهذه القرارات سنعلن كل التفاصيل للمعلمين عبر بيان صحفي".

وأضاف: "الأهم لدينا هو البدء بإجراءات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة فيما وقعه اتحاد المعلمين مع الحكومة الفلسطينية لصالح المعلمين".

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